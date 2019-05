Brand in syrischem Lebensmittelmarkt: Neun Menschen gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwelm (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem syrischen Lebensmittelmarkt in Schwelm hat die Feuerwehr neun Bewohner mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Vier weitere konnten ihre Wohnungen selbstständig verlassen, wie Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mitteilten. Eine ältere Frau wurde laut Polizei leicht verletzt. Das Gebäude ist demnach nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch das Ordnungsamt der Stadt versorgt. Der Rauch habe sich so stark ausgebreitet, dass eine Flucht über das Treppenhaus nicht mehr möglich gewesen sei.

Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen. Der entstandenen Sachschaden und die Brandursache waren zunächst unklar. Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv gab es zunächst nicht, es könne jedoch vorerst auch nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin. Mehr als 90 Einsatzkräfte waren vor Ort.