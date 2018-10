Hoher Schaden bei Feuer in Biogasanlage

28. Oktober 2018 09:04 Brände - Schwarzenbach an der Saale

Martinlamitz (dpa/lby) - Ein Feuer in einer Biogasanlage hat im oberfränkischen Martinlamitz einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro angerichtet. Wie die Polizei in Bayreuth weiter mitteilte, brach der Brand am Samstagabend aus und führte zu einer heftigen Rauchentwicklung.

Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten an und pumpten Gas aus der Anlage ab. Verletzte gab es bei dem Brand im Landkreis Hof nicht. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch nicht klar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.