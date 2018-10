Feuer in Biogasanlage im Landkreis Hof

27. Oktober 2018 21:09 Brände - Schwarzenbach an der Saale

Martinlamitz (dpa/lby) - In einer Biogasanlage im oberfränkischen Martinlamitz ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte die Polizei in Bayreuth. Einsatzkräfte pumpten Gas aus der Anlage ab, hieß es. Ob Menschen von dem Feuer im Landkreis Hof betroffen waren, blieb zunächst unklar. Auch zum Stand der Löscharbeiten oder einer möglichen Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor.