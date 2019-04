Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwanewede (dpa/lni) - Ein Mehrfamilienhaus ist in Schwanewede im Kreis Osterholz in der Nacht zum Donnerstag in Flammen aufgegangen. Drei der Bewohner wurden mit Rauchvergiftungen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Andere Bewohner hätten sich in Sicherheit bringen können. Angaben zur Brandursache waren am Morgen zunächst noch nicht bekannt.