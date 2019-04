Drei Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwanewede (dpa/lni) - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwanewede (Kreis Osterholz) sind in der Nacht zu Donnerstag drei junge Menschen schwer verletzt worden. Das Feuer brach gegen 1.30 Uhr in ihrer Dachgeschosswohnung im Wohnzimmer aus, wie Ortsbrandmeister Jörg Laude sagte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, quollen demnach bereits dichte Rauchschwaden aus den Dachfenstern des dreistöckigen Hauses. Die Bewohner der Brandwohnung, ein 17 Jahre altes Mädchen, ein 17-jähriger Junge und ein 23-Jähriger, standen Laude zufolge schon am Fenster und riefen um Hilfe. Die Feuerwehrleute brachten insgesamt 21 Menschen in Sicherheit, darunter 11 Kinder. "Wir haben die Bewohner teilweise aus dem Schlaf geholt, teils im Treppenhaus in Empfang genommen", berichtete Laude.

Sechs Menschen wurden demnach mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die jungen Bewohner der Brandwohnung wurden dem Ortsbrandmeister zufolge schwer verletzt. 123 Kräfte waren im Einsatz. Die Brandursache war der Polizei zufolge zunächst unklar. Der Ortsbrandmeister betonte, dass es in der betroffenen Wohnanlage in einem halben Jahr bereits zwei Großbrände gegeben habe. "Wir haben unnatürliche Feuer, sehr viele zur Zeit in Schwanewede", sagte Laude.

Nach Abschluss der Löscharbeiten gegen 5.00 Uhr seien die übrigen Bewohner in ihre Wohnungen zurück gekehrt. Die Brandwohnung blieb zunächst gesperrt.