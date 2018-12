Zwei mutmaßliche Brandstiftungen: Verdächtiger festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwalmstadt-Treysa (dpa/lhe) - Zwei mutmaßliche Brandstiftungen haben die Polizei in Nordhessen beschäftigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brannten in Schwalmstadt-Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) am Donnerstag zunächst drei Mülltonnen, dann eine Matratze in einer sozialen Einrichtung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 20 Jahre alter Bewohner der Einrichtung beide Brände gelegt. Die Beamten nahmen den 20-Jährigen nach kurzer Zeit fest. Zu seinen Motiven machte die Polizei zunächst keine Angaben. Beim Löschen der Matratze verletzte sich ein Betreuer leicht. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 5500 Euro.