Krebserregende Flüssigkeiten bei Brand in Firma ausgelaufen

Schorndorf (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Firmengebäude im Rems-Murr-Kreis sind stark krebserregende Flüssigkeiten in der Brandruine ausgetreten. Diese müssen nun von einer Spezialfirma beseitigt werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Für die Bevölkerung bestand nach offizieller Auskunft keine Gefahr.

Bei dem Brand in der Produktions- und Lagerhalle mit angeschlossenem Bürogebäude eines Akkuherstellers in Schorndorf entstand ein Schaden von etwa 1,5 Millionen Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat bisher keine Hinweise auf Fremdverschulden. Verletzt wurde ersten Untersuchungen niemand. Das Gebäude wurde bei dem Feuer größtenteils zerstört, wie die Polizei mitteilte.

Da die stark krebserregenden Flüssigkeiten innerhalb der kommenden Tage beseitigt und dann als Sondermüll entsorgt werden müssen, können die Brandermittler vorerst nicht mit ihren Untersuchungen beginnen. Mitarbeiter des Landratsamtes im Rems-Murr-Kreis hatten am Dienstagmorgen Messungen vorgenommen und dabei die gefährlichen Stoffe registriert.

Ein Autofahrer auf der Bundesstraße 29 hatte die Flammen am Montagabend gesehen und die Feuerwehr benachrichtigt. Die Löscharbeiten waren erst nach Mitternacht abgeschlossen.