Pferdestall brennt in Kamenz: Tier stirbt in den Flammen

Kamenz (dpa/sn) - Beim Brand eines Pferdestalls in einem Ortsteil von Kamenz ist ein Tier in den Flammen gestorben. Nach ersten Schätzungen der Polizei liege der entstandene Schaden bei rund 200 000 Euro, hieß es am Montag. Das Feuer brach am späten Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache im Stall eines Hofs im Ortsteil Brauna aus. Die Flammen breiteten sich schnell aus. Feuerwehrleute brachten fünf Pferde in Sicherheit. Im Stall war unter anderem Stroh und Heu gelagert. Die Feuerwehr löschte den Brand löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.