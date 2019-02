Toter nach Feuer auf Campingplatz in der Pfalz identifiziert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönenberg-Kübelberg (dpa/lrs) - Der nach einem Brand auf einem Campingplatz am Ohmbachsee in der Pfalz gefundene Tote ist identifiziert. Es handele es sich um den seit dem Feuer vermissten 77-Jährigen, teilte die Polizei am Donnerstag in Kaiserslautern mit. Er sei laut dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion an einer Rauchvergiftung gestorben. Hinweise auf eine Gewalttat gebe es nicht.

Das Feuer war am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf dem Campingplatz in Schönenberg-Kübelberg ausgebrochen. Die Ursache sei möglicherweise ein technischer Defekt gewesen, erklärten die Ermittler. Derzeit deute nichts auf Brandstiftung hin. Das Feuer beschädigte mehrere Wohnwagen, Vorzelte, Holzverschläge und zwei Autos. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf über 100 000 Euro.