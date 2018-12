49-Jähriger nach Brand in Wohnhaus schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönenberg-Kübelberg (dpa/lrs) - Bei dem Versuch, ein Feuer in einem Wohnhaus in Schönenberg-Kübelberg zu löschen, hat sich ein 49-Jähriger schwere Brandverletzungen zugezogen. Zehn weitere Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Einsatzkräfte waren noch am Morgen mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Bewohner sind nach Polizeiangaben vorerst bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Der 49-Jährige kam in ein Krankenhaus.