Strohlager gerät in Brand: 300 000 Euro Sachschaden

Schönberg (dpa/mv) - Bei einem Feuer an einem landwirtschaftlichen Betrieb in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Sachschaden von etwa 300 000 Euro entstanden. Aus zunächst ungeklärter Ursache fing dort in der Nacht zu Montag ein Strohlager Feuer, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Brandstiftung sei nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Lager handelte es sich um einen frei stehenden Holzunterstand, in dem die Strohballen gelagert wurden, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge sollen auch eine oder mehrere Landmaschinen in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Weitere Gebäude oder angrenzende Grundstücke waren nicht von dem Feuer betroffen.