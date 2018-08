Brand an der Kirche: Feuer bricht in Küche aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmallenberg (dpa/lnw) - Im Gebäudekomplex der katholischen Kirche in Bad Fredeburg in Schmallenberg im Hochsauerlandkreis hat es gebrannt. In einem an die Kirche angeschlossenen Haus ist in der Nacht zum Freitag gegen 4.00 Uhr ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der Brand beschränkte sich demnach auf eine Küche im Erdgeschoss des Hauses - sowohl die Kirche als auch eine Mietwohnung im Obergeschoss blieben unbeschadet.

Eine Bewohnerin der Mietwohnung sei mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Brandursache ist noch unklar - die Polizei ermittelt.