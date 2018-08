Hildburghausen und Wartburgkreis: Brandursachen ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießübel/Schleid/Dorndorf (dpa/th) - Nach drei Bränden im Landkreis Hildburghausen und im Wartburgkreis am Wochenende und am Montag hat die Kriminalpolizei die Ursachen ermittelt. Das Feuer in einem Haus in Grießübel (Kreis Hildburghausen), bei dem am Samstag ein Schaden von 89 000 Euro entstand, wurde nach Polizeiangaben vom Dienstag durch unsachgemäßen Umgang mit Brennstoffen verursacht. Gegen den Bewohner des Hauses werde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Vorsätzliche Brandstiftung war den Ermittlungen zufolge Ursache für das Feuer im ehemaligen Kindergarten in Schleid (Wartburgkreis), das einen Schaden von rund 30 000 Euro anrichtete. Eine technische Ursache für den Brand konnte laut Polizei niCht festgestellt werden.

Das Feuer in einem Recyclingunternehmen an der Straße zwischen Dorndorf und Merkers im Wartburgkreis ist dagegen auf Selbstentzündung des im Außenbereich gelagerten Materials zurückzuführen. Das hätten die Auswertung der Aufnahmen der Videoüberwachung sowie die kriminaltechnische Untersuchung des Brandortes ergeben, hieß es. Der hier entstandene Schaden wird auf rund 100 000 Euro beziffert. Es war innerhalb weniger Wochen das zweite Mal, dass sich dort Recyclingmaterial selbst entzündete.