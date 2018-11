Großbrand an einem Gynmansium in Schleiden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleiden (dpa/lnw) - An einem Gymnasium in Schleiden (Kreis Euskirchen) ist in der Nacht zu Freitag der gesamte Dachstuhl abgebrannt. Der entstandene Sachschaden wird auf über eine Million Euro geschätzt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, brach das Feuer gegen 1.20 Uhr aus. Die Brandursache ist bislang unklar. Der gesamte Dachstuhl des vorderen Gebäudeteils sei in Flammen geraten und die Zwischendecken seien eingestürzt. Die Löscharbeiten sollten voraussichtlich bis Freitagmittag andauern. Da die Schule nicht betreten werden kann, fällt der Unterricht bis auf weiteres aus.