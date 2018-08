Ehemaliger Kindergarten in Schleid geht in Flammen auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleid (dpa/th) - Aus bislang unbekannter Ursache ist der ehemalige Kindergarten in Schleid (Wartburgkreis) in Flammen aufgegangen. Der Brand sei in der Nacht im Außenbereich ausgebrochen und habe auf das Haus übergegriffen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein vor dem Gebäude abgestelltes Auto sei durch die Hitze beschädigt worden. Insgesamt sei ein Schaden von 30 000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.