Feuerwehr findet tote Frau in verrauchtem Haus

Wambach (dpa/lhe) - Eine Frau ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wambach (Rheingau-Taunus-Kreis) gestorben. Feuerwehrmänner fanden sie am Dienstagmorgen tot in ihrem Schlafzimmer, wie ein Polizeisprecher sagte. Zu diesem Zeitpunkt sei das Feuer bereits aus und das Haus komplett verraucht gewesen. Ob es sich bei der Toten um die dort gemeldete Bewohnerin handelt, konnte der Sprecher nicht bestätigen. "Die Person ist sehr stark verbrannt, wir können noch nicht sicher sagen, um wen es sich handelt." Zuerst hatte die "Bild" über den Fall berichtet.

Ein Nachbar habe am Morgen die Feuerwehr alarmiert, weil Rauch aus dem Dach des Hauses aufgestiegen sei. Atemschutztrupps gingen daraufhin dem Sprecher zufolge hinein und fanden die Frau. Den Rauch entließen sie aus dem Gebäude. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.