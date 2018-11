Feuer in Pönitz macht zwei Flüchtlingsfamilien obdachlos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pönitz (dpa/lno) - Ein von syrischen Flüchtlingen bewohntes Haus in Pönitz im Kreis Ostholstein ist am Donnerstag ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die beiden syrischen Frauen mit insgesamt sechs Kindern, die in dem Haus lebten, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach den bisherigen Ermittlungen brach das Feuer in der Nacht in einem als Schlafzimmer genutzten Raum im Erdgeschoss aus und wurde von einem der Kinder entdeckt. Fremdeinwirkung oder Brandlegung von außen sowie ein fremdenfeindlicher Hintergrund wird nach dem ersten Ermittlungsstand ausgeschlossen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag an. Das Haus ist unbewohnbar, zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.