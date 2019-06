Nach Heuballen-Brandserie ermittelt Polizei Tatverdächtigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Wendel (dpa/lrs) - Nach einer Serie von Bränden in der Gemeinde Tholey (Kreis St. Wendel) hat die saarländische Polizei einen mutmaßlichen Täter ermittelt. Es handele sich um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz im Kreis St. Wendel, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Er werde in Verbindung gebracht mit vier Bränden von Heu- und Strohballen sowie kleineren Container- und Wiesenbränden. Insgesamt belaufe sich der Schaden auf mehr als 100 000 Euro, sagte der Sprecher. Noch seien die Ermittlungen am Anfang. Der Tatverdacht ergebe sich aus Hinweisen und eigenen Erkenntnissen. Am Dienstag habe es Durchsuchungen gegeben. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.