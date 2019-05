Drei Verletzte nach Garagenbrand in St. Ingbert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Ingbert (dpa/lrs) - Bei einem Garagenbrand in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Eine in der Garage abgestellte Papiermülltonne hatte am Samstagabend Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag sagte. Ursache war ein Eimer mit heißer Asche aus einem Kachelofen, den die Bewohner neben die Tonne gestellt hatten.

Der Brand der Kunststofftonne sorgte im gesamten angrenzenden Wohnhaus für starke Rauchentwicklung. Dadurch zogen sich laut Feuerwehr drei der Bewohner eine Rauchgasvergiftung zu. Sie seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Einer der Anwohner hatte den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits abgelöscht. Es entstand ein geringer Schaden in der Garage. Das Haus hatte die Feuerwehr noch entlüften müssen, hieß es. Es ist nach Angaben des Feuerwehrsprechers aber noch bewohnbar.