Hochhaus nach Brand evakuiert: sieben Verletzte

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Wegen eines Wohnungsbrandes im neunten Stock eines Hochhauses sind in Sankt Augustin rund 150 Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Sieben Menschen erlitten bei dem Feuer am Dienstagabend leichte Verletzungen, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen waren in einer Wohnung ausgebrochen, deren Bewohnerin eine Kunststoffkanne auf einer heißen Kochplatte stehen lassen hatte. Das löste ein Feuer in der Küche aus, wie die Polizei unter Berufung auf die Frau mitteilte. Dieses griff auf die gesamte Wohnung über.

Die Feuerwehr, die mit rund 130 Kräften im Einsatz war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Weil sich starker Rauch entwickelte, ist der neunte Stock derzeit unbewohnbar. Die betroffenen Anwohner kamen bei Angehörigen oder in städtischen Wohnungen unter. Die Bewohner der Etage darüber mussten zunächst ebenfalls ihre Wohnungen verlassen, konnten aber noch in der Nacht zurückkehren. Zur Höhe des Gesamtschadens machten Polizei und Feuerwehr noch keine Angaben.