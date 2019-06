Carport und Garage samt Inhalt brennen: 100 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sangerhausen (dpa/sa) - Ein Feuer hat im Sangerhäuser Ortsteil Riestedt eine Garage und ein Carport samt Inhalt zerstört - den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 100 000 Euro. Wie die Beamten in Halle am Sonntag mitteilten, wurden bei dem Brand am späten Samstagabend ein Kleinbus, ein Motorrad, zwei Kleinkrafträder, ein Quad, ein Anhänger und mehrere Werkzeuge zerstört. Auch ein auf dem Hof abgestelltes Auto, ein benachbartes Einfamilienhaus sowie ein Gewächshaus seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen, hieß es. Womöglich habe es einen technischen Defekt gegeben.