Salzgitter (dpa/lni) - Bei einem Brand in Salzgitter ist ein Fachwerkhaus vollständig zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Montagabend aus und ging auf das Nachbargebäude über. Mehr als 130 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die einsturzgefährdeten Häuser erschwerten die Löscharbeiten, die bis tief in die Nacht gingen. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.