Defekt an Steckdose löst Brand aus: Drei Leichtverletzte

Saarlouis (dpa/lrs) - Beim Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Altstadt von Saarlouis sind am Dienstagabend drei Männer verletzt worden. Der Sachschaden werde auf etwa 300 000 Euro geschätzt, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Die Ursache des Brandes war laut Polizei ein technischer Defekt an einer Mehrfachsteckdose.

Die 24- und 26-jährigen Bewohner der Wohnung erlitten bei dem Versuch, den Brand zu löschen, leichte Rauchgasvergiftungen und Verbrennungen. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.