Feuerwehrhaus in Saarbrücken abgebrannt: Hoher Schaden

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Schaden von rund einer Million Euro ist beim Brand eines Gerätehauses der freiwilligen Feuerwehr in Saarbrücken entstanden. Zur Ursache könne man aber noch keine Angaben machen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Bei dem Brand im Stadtteil Altenkessel war am Samstag ein Fahrzeug zerstört worden. Zwei weitere Fahrzeuge, die Halle und der Umkleidebereich wurden beschädigt. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Es wurde niemand verletzt.