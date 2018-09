Feuer zerstört Doppelhaushälfte in Saarbrücken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Eine Doppelhaushälfte ist bei einem Brand in Saarbrücken zerstört worden. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, retteten Nachbarn einen Bewohner über eine Leiter aus der ersten Etage des Hauses.

Die Einsatzkräfte konnten anschließend ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Gebäudehälfte verhindern. Die betroffene Haushälfte wurde jedoch komplett zerstört. Die Nachlöscharbeiten sollten den ganzen Samstag über andauern. Brandursache und Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden.