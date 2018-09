Fünf Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - Fünf Menschen sind durch ein Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Saalfeld verletzt worden. Gegen Montagmittag sei der Brand aus bislang ungeklärter Ursache in der Wohnung eines 67-Jährigen ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Versuch die Flammen zu löschen wurde der Mann schwer verletzt. Durch den starken Rauch mussten vier weitere Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun mit Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung. Der Brand hat einen Schaden von rund 200 000 Euro verursacht. Gegen 13.30 Uhr konnten die Bewohner der umliegenden Gebäude wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.