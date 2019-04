Appartementhaus in Saalfeld wegen Feuers evakuiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - Wegen eines Brandes ist am Freitag in Saalfeld ein Appartementhaus evakuiert worden. Etwa 20 Bewohner des Hauses hätten das Gebäude verlassen müssen, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei aus bislang unbekannter Ursache in der Wohnung eines 52-Jährigen ausgebrochen, der zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause war. Sechs Wohnungen seien wegen des Brandes und der Löscharbeiten derzeit unbewohnbar, die Mieter müssten anderweitig untergebracht werden. Der entstandene Schaden wurde auf rund 100 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.