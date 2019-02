Ursache nach Brand in Rüsselsheimer Wohnhaus weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüsselsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Rüsselsheim mit einem Toten und sechs Verletzten ist die Ursache des Brandes weiter unklar. Wie ein Sprecher der Polizei in Darmstadt am Samstag sagte, wollen am Montag Experten des Landeskriminalamtes das Haus untersuchen. Das Feuer war am Donnerstag im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen.

Ein 39 Jahre alter Bewohner sprang dabei in Panik aus dem dritten Stock und stürzte zu Tode. In der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, lebte eine 33 Jahre alte Frau gemeinsam mit ihren drei Kindern im Alter von drei, sechs und neun Jahren. Die beiden Mädchen und der Junge zogen sich wie zwei weitere Bewohner des Hauses Rauchvergiftungen zu. Die Mutter erlitt einen Schock.