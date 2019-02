Mehr Verletzte bei Rüsselsheimer Brand als gedacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei dem verheerenden Brand eines Mehrfamilienhauses in Rüsselsheim gibt es mehr Opfer als zunächst angenommen. Es seien noch zwei weitere Kinder im Alter von drei und sechs Jahren leicht durch eingeatmeten Rauch verletzt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Zunächst hatte die Polizei von zwei Brandopfern gesprochen: Ein 39-Jähriger war mutmaßlich aus Angst vor der Rauchentwicklung aus einem Fenster im dritten Stock gesprungen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Eine Neunjährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sie ist laut Polizei weiter in ärztlicher Behandlung.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. "Das Haus ist derzeit unbewohnbar", sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war am Donnerstagabend im ersten Stock des Mehrfamilienhauses ausgebrochen.