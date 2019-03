Frau bei Brand schwerst verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Beim Brand in einer Wohnung in Rüsselsheim hat sich eine Frau schwerste Verletzungen zugezogen. Die 51-Jährige konnte in der Nacht zum Donnerstag von Feuerwehrleuten aus ihrer brennenden Wohnung gerettet werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde abbestellt. "Zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten über eine Drehleiter unverletzt geborgen werden", hieß es.

Die Wohnung der Frau brannte nach Polizeiangaben völlig aus. Dabei entstand ein Schaden von etwa 100 000 Euro. Weshalb das Feuer in der Wohnung im fünften Obergeschoss ausbrach, war zunächst unklar. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, werde in alle Richtungen ermittelt.

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Brände in Rüsselsheim, bei denen Menschen starben. So kam etwa 9. Februar ein 35 Jahre alter Mann bei einem Feuer in einer Wohnung ums Leben. Zwei Tage zuvor starb ein 39 Jahre alter Mann. Er sprang in Panik aus dem dritten Stock und stürzte in den Tod. An den Folgen dieses Brandes starb kurz darauf ein neun Jahre altes Mädchen.