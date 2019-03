Frau bei Brand im Mehrfamilienhaus lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Beim Brand einer Wohnung in Rüsselsheim ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Schwerstverletzte wurde in der Nacht zum Donnerstag von Feuerwehrleuten aus ihrer brennenden Wohnung gerettet und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Weshalb das Feuer in der Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausbrach, war in der Nacht zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten in den frühen Morgenstunden noch an.