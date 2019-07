Brand in Restaurant: Fünf Bewohner in Sicherheit gebracht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüdesheim (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Restaurant in einem Wohnhaus in Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) hat die Feuerwehr fünf Bewohner in Sicherheit gebracht. Eine 66 Jahre alte Frau kam am Freitagmorgen vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach brach das Feuer in der Restaurantküche aus. Der Rauch verbreitete sich dann bis in das Wohnhaus, den Angaben zufolge sprachen Anwohner von dichtem Qualm auf den Straßen. "Das Restaurant ist komplett abgebrannt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitag. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250 000 bis 300 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.