Vier Verletzte bei Feuer in Erstaufnahmeeinrichtung

Rudolstadt (dpa/th) - Bei einem Brand in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Rudolstadt sind vier Bewohner verletzt worden. Das Feuer sei am späten Donnerstagabend in einer der Wohnungen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die 76 Bewohner mussten das Haus vorübergehend verlassen. Vier von ihnen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Ein 20 Jahre alter Bewohner wird verdächtigt, das Feuer in seinem Zimmer gelegt zu haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll er seine Bettdecke angezündet haben, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Dann habe er sein Zimmer verlassen und es von außen verschlossen. Der 20-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam.

Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten 30 Anwohner in die Einrichtung zurückkehren. Die übrigen 46 seien aufgrund der Verrußung der betroffenen Räume anderweitig untergebracht, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.