Feuer in Flüchtlingsunterkunft gelegt: Mann festgenommen

Rudolstadt (dpa/th) - In einer Flüchtlingsunterkunft in Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) haben vier Menschen bei einem Brand eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Polizei verdächtige einen 20-Jährigen, der selbst in der Unterkunft wohnt, das Feuer am Donnerstagabend gelegt zu haben, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Der Verdächtige soll seine Bettdecke angezündet haben. Warum und wie er das tat, ermittelte in der Nacht die Kriminalpolizei. Der 20-Jährige war in Polizeigewahrsam.

Die 76 Bewohner des betroffenen Hauses mussten während des Einsatzes ihre Zimmer verlassen. 30 von ihnen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück, 46 mussten in anderen Gebäuden der Einrichtung untergebracht werden. Spezialisten der Kriminalpolizei sollten den Brandort am Freitagmorgen untersuchen, in der Nacht war es dort laut Polizei noch zu heiß und verraucht. Zuvor hatte die "Ostthüringer Zeitung" über das Feuer berichtet.