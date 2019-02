Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) haben 19 Anwohner ihre Wohnungen vorübergehend verlassen müssen. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am Montagabend in einer Wohnung des Gebäudes aus, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.