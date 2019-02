Brand in Rudolstadt: 19 Menschen verlassen Mehrfamilienhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) haben 19 Anwohner ihre Wohnungen vorübergehend verlassen müssen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, gehen die Beamten von fahrlässiger Brandstiftung aus. Das Feuer war am Montagabend auf dem Balkon einer Wohnung des Gebäudes ausgebrochen. Derzeit werde gegen die 38 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung ermittelt. Auf ihrem Balkon wurden demnach Zigarettenreste sichergestellt, die zum Feuer geführt haben könnten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.