Rund 100 000 Euro Schaden bei Erntebränden im Landesosten

Anklam/Waren (dpa/mv) - Einen Schaden von mehr als 100 000 Euro haben drei Brände bei Erntearbeiten im Osten von Mecklenburg-Vorpommern verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg sagte, brachen die Feuer am Mittwoch auf Getreidefeldern im Landkreis Vorpommern-Greifswald sowie bei Schloen-Dratow östlich von Waren an der Müritz aus. Dabei wurden bei Stilow nahe Greifswald 25 Hektar Gerste vernichtet, die bei Mäharbeiten in Brand geraten waren. Bei Schloen-Dratow verbrannte eine 60 000 Euro teure Strohpresse und nahe Bömitz bei Anklam geriet eine Mulchmaschine auf einem Stoppelfeld in Brand.

In allen Fällen gab es den Polizeiangaben nach technische Ursachen. Verletzt wurde niemand. Angesichts der trockenen Witterung und hohen Waldbrandgefahr hatte Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Bauern bereits aufgerufen, ausreichend Löschwasser mit auf Felder zu nehmen und breitere Brandschneisen zu pflügen, damit Feldbrände nicht auf benachbarte Wälder übergreifen können.