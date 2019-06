Zündelndes Kind setzt Balkon in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Vermutlich ein zündelndes Kind hat ein Feuer auf einem Balkon in einem Rostocker Mehrfamilienhaus verursacht. Zeugen hätten am Freitag die Einsatzkräfte gerufen, weil ein Balkon brannte, teilte die Feuerwehr mit. Ein Team aus einem Rettungswagen, der zufällig in der Nähe war, brach die Tür zur Wohnung mit dem brennenden Balkon auf. Dort waren zwei Kinder im Alter von drei und neun Jahren, sie konnten wohlbehalten gerettet werden. Erwachsene waren nicht in der Wohnung. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass das Feuer ausbrach, weil eines der Kinder gezündelt hatte. Zuerst hätten Möbel und die Verkleidung auf dem Balkon gebrannt, auch die Wohnräume seien beschädigt worden. Das ganze Mehrfamilienhaus wurde evakuiert.