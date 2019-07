Großbrand in Rosengarten verursacht Millionenschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rosengarten (dpa/lsw) - Bei einem Großbrand in Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Das Feuer sei in einem Firmengebäude ausgebrochen und habe kurz darauf auf ein nahes Wohnhaus übergegriffen, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch eine Scheune und ein Lastwagen seien durch die Hitze beschädigt worden. Die Bewohner des Hauses waren demnach nicht daheim. Zwei Feuerwehrleute erlitten bei den Löscharbeiten am Freitagabend leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr war insgesamt mit 70 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die Bundesstraße 19 war während der Löscharbeiten komplett gesperrt. Die Brandursache war auch am Sonntag weiter unklar, wie ein Sprecher mitteilte.