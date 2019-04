Millionenschaden bei Feuer in Torffabrik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Roggendorf (dpa/mv) - Bei einem Brand in einem Torfwerk in Roggendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Schaden von voraussichtlich mehreren Millionen Euro entstanden. Das Feuer war am Donnerstagmorgen um kurz vor fünf Uhr aus noch unbekannter Ursache in einem Torfwerk in Breesen (Roggendorf) ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr gingen mehrere Lager- und Produktionshallen in Flammen auf, die Polizei sprach von Löscharbeiten in einer 10 mal 30 Meter großen Halle und einem Sachschaden von mehreren Millionen Euro.

Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen noch an. Die Feuerwehr rechnete mit einem langwierigen Einsatz. Die Eindämmung des Brandes gestalte sich schwierig. "Wir haben das Problem, dass wir kein Löschwasser in ausreichender Menge mehr zur Verfügung haben", sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Teich mit dem Löschwasser werde deshalb "im Pendelverkehr" wieder mit Wasser gefüllt.

Mehr als 100 Feuerwehrleute mit mehr als 20 Feuerwehrfahrzeuge waren nach Angaben des Sprechers im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung bat die Polizei Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten. Verletzt worden sei niemand.