Großeinsatz bei Feuer in Torffabrik in Nordwestmecklenburg

Roggendorf (dpa/mv) - In Roggendorf (Kreis Nordwestmecklenburg) sind mehrere Lager- und Produktionshallen einer Torffabrik in Flammen aufgegangen. Das Feuer sei um kurz vor fünf Uhr am Donnerstagmorgen aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen noch an. Die Feuerwehr rechnete mit einem langwierigen Einsatz. Die Eindämmung des Brandes gestalte sich schwierig. Mehr als 20 Feuerwehrfahrzeuge waren nach Angaben des Sprechers im Einsatz.