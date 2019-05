Zweistelliger Millionenschaden nach Industrie-Großbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Roding (dpa/lby) - Beim Großbrand einer Industrie- und Lagerhalle in Roding (Landkreis Cham) ist ein erheblicher Sachschaden im unteren zweistelligen Millionenbereich entstanden. Laut Schätzungen der Polizei könnte es sich um einen Schaden von zwanzig bis dreißig Millionen Euro handeln. Die Industriehalle sowie hochwertige Galvanik-Maschinen und Säurebecken wurden von den Flammen vollständig zerstört, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Ein Feuerwehrmann und mehrere Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes seien leicht verletzt worden.

Der Brand war laut Feuerwehr am Freitagabend ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt des Brandes noch in der Halle gearbeitet hatten, konnten rechtzeitig fliehen. Der Brand sei in der Nacht gelöscht worden, am Samstagmorgen war das Feuer aber erneut ausgebrochen. Laut Michael Stahl, Leiter der Kreisbrandinspektion Cham, waren insgesamt 465 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz und mussten sich ungewöhnlich hohen Herausforderungen stellen.

Wegen der Verwendung von Löschschaum sei der logistische Aufwand sehr groß gewesen, außerdem erschwerten laut Stahl starke Hitze und giftige Gase die Arbeit der Einsatzkräfte. "Industrie-Großbrände einer solchen Dimension haben wir sehr selten in der Region", sagte der Chamer Kreisbrandrat am Samstag.

Die abgebrannte Halle befand sich laut Stahl in einem Industriegebiet nahe Cham und gehörte zu einer von mehr als zehn Hallen einer Industrie-Firma. Brandschutzmauern und -tore sowie der Einsatz der Feuerwehrleute verhinderten das Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude. Laut Polizei und Feuerwehr war die Brandursache am Samstag noch nicht endgültig geklärt. Als möglichen Auslöser hatte die Polizei zunächst einen technischen Defekt an einer Maschine vermutet. Die Kriminalpolizei Regensburg nahm die Brandermittlungen auf.