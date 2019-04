Brand in Rodewischer Textilfirma gelöscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rodewisch (dpa/sn) - Der Brand in einer Textilfabrik in Rodewisch (Vogtlandkreis) ist am Freitagmittag gelöscht worden. Das teilte die Bürgermeisterin von Rodewisch mit. Der Feuer war am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr ausgebrochen und hatte zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Deshalb sollten die Anwohner vorübergehend Fenster und Türen geschlossen halten. Die Warnung sei mittlerweile aufgehoben worden, so Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU). In der Textilfabrik seien auch giftige Chemikalien gelagert, sagte sie. Diese seien aber vom Feuer nicht betroffen gewesen.

Nach Angaben der Polizei wurden ein 33-Jähriger und ein 35-Jähriger wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Mitarbeiter der Textilfirma hätten zunächst versucht, das Feuer im Alleingang zu löschen. Etwa 70 weitere Beschäftigte mussten das Gebäude verlassen. Aufgrund des Brandes kam es in Rodewisch zu Verkehrsbehinderungen, teilte ein Polizeisprecher mit. Zur Ursache des Brandes werde nun ermittelt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.