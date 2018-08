Feuerwehr bekämpft Großbrand in Industriegebiet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rodenbach/Offenbach (dpa/lhe) - Mit einem Großaufgebot sind Feuerwehr und Rettungsdienste am Mittwoch zu einem Brand im Industriegebiet von Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) ausgerückt. Bei einer Firma sei es am Mittag zu einem Großbrand gekommen, teilte die Polizei in Offenbach mit. Die Mitarbeiter konnten sich unverletzt nach draußen retten. Die Rodenbacher Bürger wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es gebe eine starke Rauchentwicklung, die auch von der in der Nähe verlaufenden Autobahn aus zu sehen sei, berichtete ein Polizeisprecher. Der Verkehr rund um den Brandort wurde umgeleitet. Die Schadenshöhe wird auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt. Hinweise auf die mögliche Ursache sollen Ermittlungen von Brandexperten bringen.