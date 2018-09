Aufgescheuchter Wespenschwarm setzt Feuerwehr außer Gefecht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rodenbach/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein Schwarm aufgescheuchter Wespen hat in der Westpfalz Feuerwehrkräfte während eines Einsatzes außer Gefecht gesetzt. Die Männer hatten in der Nacht zum Montag in Rodenbach (Landkreis Kaiserslautern) einen brennenden Holzverschlag löschen wollen - waren dabei aber in der Dunkelheit versehentlich auf das Erdnest der wehrhaften Tiere getreten. Die schwärmten aus, krochen in die dicke Einsatzkleidung der überraschten Feuerwehrleute und stachen insgesamt sieben von ihnen, wie die Polizei in Kaiserslautern berichtete.

"Ein Feuerwehrmann wurde sieben Mal gestochen. Ein anderer Feuerwehrkamerad musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden", sagte Einsatzleiter Michael Herfurt. Das kleine Feuer selbst wurde nach dem Angriff hingegen rasch gelöscht.