Zwei junge Serienbrandstifter gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rinteln (dpa/lni) - Die Polizei im Landkreis Schaumburg hat eine Serie von Brandstiftungen in Rinteln aufgeklärt. Zwei junge Menschen seien am Mittwoch gefasst worden, sagte ein Sprecher. Die 15 und 19 Jahre alten Verdächtigen hätten die Brandstiftungen zugegeben. Den beiden Festgenommenen werden bislang fünf Taten zur Last gelegt. Zuletzt waren in der Nacht zum Mittwoch in einem Wohngebiet zwei Abfallbehälter angesteckt worden. Nur weil die Feuer frühzeitig entdeckt und gelöscht wurden, habe größerer Schaden an Wohngebäuden verhindert werden können. In den vorangegangenen Nächten hatte es bereits drei ähnliche Brandstiftungen gegeben. Zum Motiv und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.