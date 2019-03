Mehrere Brände in Rinteln: Brandstiftung vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rinteln (dpa/lni) - Die Polizei hat nach fast zeitgleichen Bränden in Rinteln (Landkreis Schaumburg) in der Nacht zum Montag mit einer großangelegten Suche nach den Tätern gefahndet. Dabei seien mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Innerhalb von zwei Stunden hatte es in einem Baumarkt und in zwei Supermärkten gebrannt. Die Beamten gehen in allen Fällen von Brandstiftung aus. Zwar wurden einige verdächtige Personen kontrolliert, die Täter konnte man jedoch nicht fassen. Zunächst hatte der NDR darüber berichtet.