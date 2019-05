Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ribnitz-Damgarten (dpa/mv) - Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind drei Menschen verletzt worden. Sie atmeten giftiges Rauchgas ein und wurden von Sanitätern versorgt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Montagabend ausgebrochen und richtete einen Sachschaden von rund 50 000 Euro an. Wie es zu dem Brand kam, konnten die Behörden noch nicht sagen.