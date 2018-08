Säure läuft bei Feuer in Industriebetrieb aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rheine (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Industriebetrieb in Rheine (Kreis Steinfurt) sind mehrere Hundert Liter Säure ausgetreten. Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Feuerwehr war zunächst wegen einer unklaren Rauchentwicklung gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Gabelstapler Feuer gefangen hatte. Durch die Wärme sei ein in der Nähe stehendes Fass beschädigt worden und darin enthaltene Säure sei ausgetreten, sagte der Sprecher.

Die Feuerwehr schätzte, dass mehrere Hundert Liter ausliefen. Diese seien aber aufgefangen worden. Bei der Säure habe es sich um ein Mittel gehandelt, das bei der Haltbarmachung von Futtermittel genutzt werde.

Bei dem Einsatz wurde der Polizei zufolge niemand verletzt. Die Beamten schätzten den Sachschaden allein an dem Gabelstapler auf 10 000 bis 20 000 Euro. Das Fahrzeug war vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten.