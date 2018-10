Windkraftanlage in Rhede brennt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rhede (dpa/lni) - In Rhede im Landkreis Emsland brennt eine große Windkraftanlage. Da die Feuerwehr in so großer Höhe nicht löschen kann, brennt die Anlage jetzt kontrolliert ab, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Feuer war in der Nacht aus bisher ungeklärter Ursache im Maschinenhaus des Windrads ausgebrochen. Mehrere brennende Teile seien bereits heruntergefallen. Personen wurden nicht verletzt.